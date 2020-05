Terrazzino: „Italien ist eines meiner Ziele“

Marco Terrazzino würde gerne eines Tages in Italien auflaufen, der Heimat seiner Eltern. „Ich wurde in Deutschland geboren – einem Land, dem ich immer dankbar sein werde, wie es mich und meine Familie behandelt hat. Aber mein Blut ist italienisch“, sagt der Offensivmann im Gespräch mit dem Portal ‚Tuttomercatoweb.com‘, „in Italien zu spielen ist eines meiner Ziele, soviel ist sicher.“

Derzeit ist Terrazzino vom SC Freiburg an Zweitligist Dynamo Dresden ausgeliehen. „Hier in Dresden geht es mir sehr gut, ich bin glücklich und gut integriert“, würde der 29-Jährige einen längeren Aufenthalt in der sächsischen Landeshauptstadt nicht ausschließen. Grundsätzlich denke er aber noch nicht über seine Zukunft nach, sondern wolle Dynamo erst bei der Mission Klassenerhalt helfen.