25 Millionen: Arias vor Blitz-Wechsel?

von Daniel del Federico - Quelle: Talksport
1 min.
Jhon Arias zeigt nach oben @Maxppp

Palmeiras arbeitet an einer Rückkehr von Jhon Arias in den brasilianischen Fußball. Wie ‚Talksport‘ berichtet, haben die Grün-Weißen den Wolverhampton Wanderers ein Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro für den 28-Jährigen unterbreitet. Ob der Premier League-Klub diese Offerte annimmt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Arias war erst im vergangenen Sommer für 17 Millionen Euro von Fluminense auf die Insel gewechselt, konnte dort jedoch noch nicht überzeugen. Nach 26 Pflichtspielen für die Wolves stehen für den Kolumbianer lediglich zwei Tore und eine Vorlage zu Buche. Angesichts des kolportierten Transferplus für die Engländer könnte der Offensivakteur nach Südamerika zurückkehren. In Brasilien ist das Transferfenster noch bis zum 3. März geöffnet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
