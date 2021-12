Lech Posen buhlt um Fortunas Oberdorf

Innenverteidiger Tim Oberdorf von Fortuna Düsseldorf weckt offenbar Begehrlichkeiten in Polen. Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ zeigt Ekstraklasa-Tabellenführer Lech Posen Interesse am 25-jährigen Abwehrmann, der sich in dieser Saison zum Stammspieler gemausert hat. Es sei mit einem konkreten Angebot zu rechnen.

Für die Düsseldorfer ist ein Abschied im Januar aber wohl kein Thema. „Die Frage stellt sich für uns nicht. Wir haben gerade seinen Vertrag verlängert“, zitiert die ‚Rheinische Post‘ einen Vereinsoffiziellen. Anfang Dezember erst unterschrieb Oberdorf einen Vertrag bis 2024.