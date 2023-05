Attacke auf PSG-Superstars | Der Preis für Bellingham

PSG-Fans rasten aus

Bei Paris St. Germain ist die Situation um Lionel Messi und Neymar gestern völlig eskaliert. PSG-Fans versammelten sich vor der Geschäftsstelle und später vor Neymars Haus, um den einen zu beleidigen (Messi) und den anderen zum Weggang zu drängen. Der französische Tabellenführer reagierte mittlerweile mit einem Statement. Der Wortlaut: „Paris St. Germain verurteilt aufs Schärfste die unerträglichen und beleidigenden Handlungen einer kleinen Gruppe von Personen, die an diesem Mittwoch stattfanden.“

Und auch in der Presse ist die Entwicklung rund um die Superstars das Thema Nummer eins. Für die ‚L’Équipe‘ ist es „das Ende einer Ära“. ‚Le Figaro‘ titelt: „Lionel Messi bei PSG, hinter den Kulissen eines Fiaskos“. In Argentinien wird der Volksheld natürlich verteidigt. ‚TyC Sports‘ schreibt: „PSG wird vielleicht eines Tages die Champions League gewinnen. Wenn man so viel investiert, wird es früher oder später passieren. PSG wird aber trotzdem nie so groß sein wie Lionel Andrés Messi schon ist und für den Rest seines Lebens sein wird.“

Neymar reagierte dann am Abend noch auf seine eigene Weise auf die Vorkommnisse vor seiner Villa. Er setzte ein Like unter ein Bild von ihm und Messi aus Zeiten beim FC Barcelona mit der Caption: „Sie waren SEHR glücklich damals!“ Eins ist mittlerweile sonnenklar: In Paris werden die beiden ihr Glück nicht mehr finden.

Wie teuer wird Bellingam?

Jude Bellingham soll sich für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden haben. Von allen Seiten ist zu hören, dass der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund nahezu einig ist mit den Königlichen. Die ‚Marca‘ freut sich auf der Titelseite mit den Worten: „Einigung erzielt“. Bleibt die Frage offen, zu welchem Preis der BVB sein Ausnametalent ziehen lassen wird. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ wird der Engländer „für 100 bis 120 Millionen“ nach Madrid kommen.

In England geht man von einem höheren Preis aus. Der ‚Mirror‘ prognostiziert „130 Millionen Pfund“ – das wären umgerechnet 147 Millionen Euro. Der ‚Daily Express‘ errechnet „120 Millionen Pfund“, also 136 Millionen Euro. Scheint, als wäre man sich noch nicht ganz einig, wo die Ablöse am Ende liegen wird. Entscheidend für Bellingham wird aber sowieso sein, dass sein aktueller und sein zukünftiger Arbeitgeber auf einen Nenner kommen.