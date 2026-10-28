Schalke will neuen Stürmer – ein Abgang steht bevor

Der FC Schalke 04 plant, für einen überschaubaren Preis auf dem Wintertransfermarkt aktiv zu werden. Laut der ‚Sport Bild‘ will Königsblau einen oder zwei Spieler an Bord holen, deren Verträge am Saisonende auslaufen, für eine geringe Ablöse aber schon im Januar im Ruhrpott aufschlagen könnten.

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Welche Mannschaftsteile verstärkt werden sollen, ist noch nicht abschließend geklärt. Besonders im Fokus steht allerdings die Offensive. S04 wartet in dieser Bundesliga-Saison weiter auf das erste Tor eines Stürmers.

„Schalke sucht einen Billig-Knipser“, titelt die Sportzeitung. Da das Transfer-Budget begrenzt ist, komme als mögliche Ablöse „allenfalls eine Summe im Bereich von einer Million Euro infrage“.

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Zwei Anfragen für Donkor

Einfluss auf die Winter-Planungen hat aber auch, ob S04 in der kommenden Wechselperiode einen Abnehmer für Ladenhüter Anton Donkor findet. Hier gibt es jetzt neue Hoffnung: Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ haben die Go Ahead Eagles Deventer und der KVC Westerlo beim 28-Jährigen angefragt.

Donkors Kontrakt auf Schalke verliert zum Saisonende seine Gültigkeit, ist mit rund 800.000 Euro aber hoch dotiert. Auf eine Ablöse könne S04 inzwischen gut verzichten, hauptsache man spare sich ab Winter das Gehalt des Linksverteidigers, der bei den Profis schon lange keine Rolle mehr spielt.