Experten-Leak: BVB an WM-Überraschung Mora dran

Aufgrund des Abgangs von Julian Brandt (30) ist Borussia Dortmund in diesem Sommer gezwungen, in der Offensive aktiv zu werden. Da mit Karim Adeyemi (24) zum FC Barcelona nun ein weiterer Angreifer den Abflug macht, wird ein weiterer Kaderplatz frei.

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Dortmunds Wunschspieler ist Konstantinos Karetsas. Beim 18-Jährigen hapert es aktuell jedoch noch an der Übereinkunft mit dem KRC Genk, der 35 Millionen Euro fordert.

Mora im Visier

Darüber hinaus haben die Schwarz-Gelben offenbar ein mexikanisches Toptalent ins Visier genommen. Lothar Matthäus berichtet im ‚Bild‘-Format ‚Lothar legt los‘ vom Interesse an Gilberto Mora. „Mora, der 17-jährige Mexikaner, hat vier Spiele gemacht bei dieser Weltmeisterschaft. 17 Jahre, das ganz große Talent aus Mexiko steht bei vielen europäischen Vereinen schon auf dem Zettel. Ich habe auch gehört, dass Borussia Dortmund so ein bisschen seine Fühler ausgestreckt hat“, verrät Matthäus.

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Der Rechtsfuß, der sowohl auf der Zehn als auch auf Linksaußen einsetzbar ist, läuft aktuell für Club Tijuana auf und steht dort noch bis 2029 unter Vertrag. Im Zuge der Verlängerung verkündete der Klub, dass im Deal eine spezielle Ausstiegsklausel enthalten ist, um dem zwölffachen Nationalspieler einen Wechsel nach Europa zu ermöglichen.

XXL-Ablöse nötig?

Ob der BVB das Interesse in einen konkreten Vorstoß umwandelt, wird sich zeigen. Durch seine ansprechenden Darbietungen bei der WM dürfte sich Mora in den Fokus zahlreicher Vereine gespielt haben. Im Oktober des vergangenen Jahres bekundeten sogar Real Madrid und der FC Barcelona Interesse. „Für 15 Millionen bekommt man nicht einmal ein Bein von Gilberto“, scherzte Moras Beraterin Rafaela Pimenta damals.