Offiziell Serie A

42 Millionen: Paquetá zurück zu Flamengo

Obwohl Lucas Paquetá bei West Ham United zum Stammpersonal zählte, zieht es ihn zurück nach Brasilien. Der Transfer zu Flamengo ist in trockenen Tüchern.

von Dominik Schneider
1 min.
Lucas Paquetá im Einsatz für die brasilianische Nationalmannschaft @Maxppp

2019 verließ Lucas Paquetá seinen Jugendklub in Brasilien. Flamengo wurde vom AC Mailand mit 39 Millionen Euro Ablöse entlohnt, anschließend startete der Mittelfeldspieler in Europa durch. Es folgten Stationen bei Olympique Lyon und West Ham United. Sieben Jahre später kehrt der verlorene Sohn an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Flamengo hat die Verpflichtung von Paquetá über die offiziellen Kanäle des Vereins bekanntgegeben. Der 28-Jährige erhält in Rio de Janeiro einen Vertrag bis Ende 2030. Dem Vernehmen nach zahlen die Brasilianer umgerechnet 42 Millionen Euro Ablöse an die Hammers. Ein Vereinsrekord für Flamengo.

Flamengo
Lucas Paquetá está voltando pra casa. Voltando pro Flamengo.

Um movimento histórico. Um marco do mercado no futebol mundial, do tamanho do Flamengo.

E isso só se torna possível porque muita gente caminha junto. Obrigado aos nossos patrocinadores, que investem no Flamengo, acreditam no projeto e fizeram parte do esforço para essa volta acontecer.

Obrigado aos Sócios-Torcedores, que fortalecem o clube todos os dias. E, acima de tudo, obrigado à Nação Rubro-Negra, que empurra, acredita e transforma sonho em realidade.

Paquetá está voltando. O bom filho à casa torna. E esse momento também é seu.
Für die Profis von Flamengo lief Paquetá vor seinem Abschied nach Europa 95 Mal. Künftig werden zahlreiche weitere Partien hinzukommen. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem 61-fachen Nationalspieler aufgrund eines Manipulationsverdachts zuteil. Obwohl er für die vorgeworfenen Vergehen nie gesperrt wurde, konnten die Anschuldigungen nie vollständig ausgeräumt werden.

