Neuer Sechser: Zaubert Frankfurt eine Überraschung aus dem Hut?

Bei Eintracht Frankfurt genießt das defensive Mittelfeld höchste Transfer-Priorität. Noel Aseko (20) soll bestenfalls zeitnah den Weg an den Main finden, auch wenn der FC Bayern wohl stolze 15 Millionen Euro Ablöse fordert. Neben dem Youngster, der eher als Achter agiert, will die Eintracht einen weiteren Sechser an Bord holen.

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Zum Kandidatenkreis gehört offenbar auch Connor Barron (23). Der Schotte (ein Länderspiel) war 2024 ablösefrei vom FC Aberdeen zum schottischen Spitzenklub Glasgow Rangers gewechselt und steht dort noch bis 2028 unter Vertrag. Laut ‚Sky Sports‘ haben die Frankfurter Interesse an Barron bekundet.

Konkurrenz im Werben um den 1,75 Meter großen Rechtsfuß erhält der Bundesligist dem Bericht zufolge aus Italien. Lazio Rom und der FC Bologna strecken ebenfalls die Fühler nach Barron aus.

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Viele Sechser gehandelt

Für die Sechser-Position werden in Frankfurt dieser Tage einige Profis gehandelt. Zuletzt sickerte das SGE-Interesse an Robert Andrich (31/Bayer Leverkusen) durch. Darüber hinaus stehen unter anderem auch Raphael Onyedika (25/FC Brügge) und Edson Álvarez (28/West Ham United) auf der Liste.