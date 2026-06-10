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FT-Kurve Weltmeisterschaft

Hoffnungsträger schon 35: Die WM-Elf von Mexiko

Morgen beginnt die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Die Mexikaner starten gegen Südafrika und haben in den Tests vor dem Turnier einen starken Eindruck hinterlassen. FT wirft einen Blick auf die voraussichtliche Startelf.

von Dominik Schneider
3 min.
Raul Jiménez im Testspiel mit Mexiko gegen Serbien @Maxppp

Gastgeber Mexiko wird am Donnerstag (21 Uhr) das WM-Turnier gegen Südafrika eröffnen. Im Aztekenstadion kommt es zur Neuauflage des Eröffnungsspiels der WM 2010, die damals bei den heutigen Gästen stattfand. Der Ansatz von Trainer Javier Aguirre ist eher pragmatisch. Dennoch gelang den Mexikanern bei der Generalprobe im Testspiel gegen Serbien ein 5:1-Sieg.

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Eine hohe Intensität, häufiges Auslösen von Pressing und schneller Umschaltfußball in einem 4-3-3 sind charakteristische Merkmale. Die Achse von Schlüsselspielern besteht aus Johan Vásquez (27) in der Innenverteidigung, davor agiert Edson Álvarez (28) im Mittelfeld als Anker und im Angriff liegen die Hoffnungen mal wieder auf Raúl Jiménez (35).

Aguirre setzt auf zahlreiche Akteure aus der heimischen Liga, dementsprechend könnten einige Spieler für Überraschungen während des Turniers sorgen. Außerdem zum sechsten Mal bei einer WM dabei und inzwischen mit Kultstatus versehen: Ersatzkeeper Guillermo Ochoa (40).

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