Internationaler Endspurt: Bevorstehende & geplatzte Top-Transfers

Bevorstehende Transfers

Unter der Anzeige geht's weiter

Thomas Partey zum FC Arsenal

Die Gunners wurden über Monate mit dem Mittelfeldmann von Atlético Madrid in Verbindung gebracht, am letzten Tag des Transferfenster klappt es nun mit einem Transfer. Partey ist bereits in London und wird in Kürze unterschreiben. Arsenal hat die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro gezogen. Im Gegenzug wird Lucas Torreira von den Gunners zu den Colchoneros wechseln.

Edinson Cavani zu Manchester United

Seit dem 1. Juli ist Edinson Cavani offiziell ohne Verein, am heutigen Deadline Day wird sich das noch ändern. Der 33-jährige Uruguayer wird sich in Kürze Manchester United anschließen und einen Vertrag bis 2022 unterschreiben.

Thomas Lemar zum FC Porto

Auch der FC Bayern und RB Leipzig waren an Thomas Lemar interessiert, nun zieht es den 24-jährigen Franzosen nach Portugal. Der Offensivspieler wird aller Voraussicht nach auf Leihbasis zum FC Porto wechseln.

Rafinha zu Paris St. Germain

Mit Danilo Pereira holte PSG bereits einen Neuzugang am heutigen Deadline Day. Zum Ex-Mittelfeldspieler des FC Porto wird sich wohl noch Rafinha vom FC Barcelona gesellen.

Eric García zum FC Barcelona

Der 19-jährige Innenverteidiger gilt schon lange als Wunschspieler von Barcelona, die Verhandlungen gestalten sich jedoch kompliziert. Nach übereinstimmenden Berichten hat Manchester City ein Angebot über insgesamt 17 Millionen Euro abgelehnt. Die Skyblues beharren auf ihrer Forderung von 20 Millionen. Ein Deal ist noch nicht vom Tisch – Ausgang offen.

Gescheiterte Transfers

Memphis Depay & Ousmane Dembélé

Sowohl Olympique Lyon als auch Barça machten kein Geheimnis daraus, dass Memphis Depay ins Camp Nou wechseln möchte. Der 26-Jährige ist sich mit den Katalanen einig. Ein Transfer ist nun dennoch vom Tisch. Der Grund dafür ist Ousmane Dembélé, dessen Wechsel zu Manchester United ebenfalls gescheitert ist. Ohne den Verkauf des Franzosen fehlten Barça die nötigen Millionen für Depay.

Antonio Rüdiger

Der deutsche Nationalspieler wurde in den Tagen vor dem Deadline Day mit diversen Klubs in Verbindung gebracht. Unter anderem Paris St. Germain, der AC Mailand und Tottenham Hotspur wurden mit Rüdiger in Verbindung gebracht. Mittlerweile spricht aber alles dafür, dass der 27-jährige Innenverteidiger bei den Blues bleiben wird.