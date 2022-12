ManCity gewinnt Rennen um Midwood

Manchester City hat sich offenbar im Tauziehen um ein verheißungsvolles Offensivtalent durchgesetzt. Wie Transferinsider Fabrizio Romano vermeldet, steht der englische Meister vor der Verpflichtung des englischen U15-Nationalspielers Kylan Midwood.

Der 14-Jährige spielt aktuell für die U15 des englischen Zweitligisten Sheffield United, kam aber auch schon für die U18 zum Einsatz. Der Chelsea, der FC Liverpool, Leeds United und Newcastle United waren laut Romano ebenfalls an Midwood interessiert.

14-year-old @KylanMidwood calmly slotting home for his first U18s goal...



...after a bit of a wait! 💫 pic.twitter.com/nVI653kRrO