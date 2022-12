Australien-Coach vertagt Entscheidung

77' (ET.)

Graham Arnold will erst zu gegebener Zeit über einen Verbleib als australischer Nationaltrainer entscheiden. „Ich habe noch nicht über die Zukunft nachgedacht“, äußerte sich der 59-Jährige nach dem gestrigen WM-Achtelfinal-Aus gegen Argentinien (1:2).

„Mein Vertrag läuft aus und ich möchte einfach nur wegfahren, Urlaub machen, eine Pause einlegen und sehen, was passiert. Ich habe in dieser Saison extrem hart gearbeitet“, so Arnold, der Gespräche mit dem Verband ankündigte.