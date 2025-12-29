Bayerns Kohle-Paket für Eichhorn

Mit 16 Jahren ist Kennet Eichhorn bereits Stammspieler in der 2. Bundesliga bei Hertha BSC. Der Teenager zählt zu den größten Mittelfeldtalenten der Welt. Kein Wunder, dass sämtliche Schwergewichte die Fühler nach Eichhorn ausgestreckt haben. Dazu gehört auch der FC Bayern München, dem bereits eine konkrete Summe vorschwebt.

Wie die ‚tz‘ berichtet, ist der Rekordmeister bereit, ein Paket von 25 Millionen Euro für das Juwel zu schnüren. Neben der Ausstiegsklausel, die sich dem Blatt zufolge auf 12,5 Millionen Euro beläuft, zählen dazu auch das Gehalt und Prämien.

Keine Zukunft für Goretzka?

Ersetzen könnte Eichhorn bei den Bayern Leon Goretzka (30), dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Zwar kommt der Routinier unter Trainer Vincent Kompany noch regelmäßig zum Einsatz, die Zukunft soll ihm allerdings nicht gehören. Vor diesem Hintergrund keimten zuletzt sogar Gerüchte um einen Winterabschied auf.

Bei Eichhorn hingegen muss der Ligaprimus nicht nur darauf bauen, die Konkurrenz auszustechen, sondern auch hoffen, dass der Youngster nicht bei Hertha verlängert. Schließlich läuft sein Vertrag nur noch bis 2027, eine Ausdehnung ohne Ausstiegsklausel ist der Wunsch der Berliner Verantwortlichen. In dem Fall dürfte Eichhorn deutlich teurer werden.