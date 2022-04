Gordon verlängert beim KSC

Routinier Daniel Gordon hat seinen auslaufenden Vertrag beim Karlsruher SC verlängert. Das neue Arbeitspapier des 37-jährigen Innenverteidigers läuft bis 2023. „Ich freue mich sehr, mein Karriereende noch ein bisschen aufzuschieben. Das wird mein insgesamt zehntes Jahr beim Karlsruher SC, das ist nichts Selbstverständliches“, äußert sich Gordon.

Der ehemalige jamaikanische Nationalspieler ist beim KSC gesetzt, kommt in dieser Saison auf 29 Pflichtspieleinsätze. Geschäftsführer Sport Oliver Kreuzer erklärt: „Daniel Gordon hat unsere Erwartungen in ihn auch in der laufenden Saison mehr als erfüllt. Trotz, oder gerade wegen seines Alters ist er weiter ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und immer da, wenn er gefragt ist.“