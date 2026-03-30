Auslaufende Verträge: Der TSG-Plan mit Kabak & Kramaric

Bei der Kaderplanung für die kommende Saison will die TSG Hoffenheim auch auf die vorhandenen Stützen setzen. Im Interview mit dem ‚kicker‘ betont Christian Ilzer, dass er Ozan Kabak (26) gerne über den Sommer hinaus trainieren würde: „Jetzt entwickelt er sich immer mehr zur Säule dieser Mannschaft. Säulen will man natürlich gern behalten als Trainer.“ Der Vertrag des türkischen Innenverteidigers läuft im Sommer aus.

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Eine ähnliche Situation herrscht bei Andrej Kramaric vor. Die 34-jährige Klubikone ist ebenfalls nur noch bis Saisonende an die TSG gebunden. Hier schränkt Ilzer aber etwas ein: „Er kann in seinem Naturell als totaler Wettkämpfer, als Top-Profi noch mal hochfahren und sich auch in hohem Alter durchsetzen. […] Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch junge Spieler platzieren, um sie zu entwickeln.“ Mit Kramaric versuche man derzeit, „Lösungen zu finden“. Gleichzeitig müsse man versuchen, „Personalkosten zu reduzieren“.