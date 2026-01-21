Zwei Verehrer: BVB muss um Nmecha fürchten

Dass Felix Nmecha sich eine Rückkehr in die Premier League vorstellen kann, verneint der Achter nicht. Der 25-Jährige war vor viereinhalb Jahren aus der Jugend von Manchester City zum VfL Wolfsburg gewechselt. Während sein Bruder Lukas (27) bereits im vergangenen Sommer den Weg zurück nach England gefunden hat und inzwischen bei Leeds United spielt, könnte der Dortmunder im kommenden Sommer folgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn laut der ‚Sport Bild‘ sorgt Felix Nmecha in England „für große Begehrlichkeiten“. So sollen Manchester United und Tottenham Hotspur den deutschen Nationalspieler ins Visier genommen haben und im Sommer einen Transfer-Angriff planen.

Neuer Sechser soll kommen

Vertraglich ist Nmecha noch bis 2028 an den BVB gebunden, der lose Pläne für eine Vertragsverlängerung hat. Diese könnten in den kommenden Wochen und Monaten konkreter werden, um den Angriff aus England abzublocken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die gute Nachricht: Eine Ausstiegsklausel besitzt der Rechtsfuß nicht. Dortmund plant langfristig mit ihm. Dem Fachblatt zufolge will der BVB im Sommer sogar einen neuen Sechser verpflichten, um Nmecha im Mittelfeldzentrum zu unterstützen und mehr Freiheiten zu geben. Für Trainer Niko Kovac ist Nmecha ein wichtiger Faktor, in dieser Saison kommt er bereits auf 28 Pflichtspiele.