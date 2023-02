Vollständige Einigung: Der Zaniolo-Deal in Zahlen

Der Wechsel von Nicolò Zaniolo (23) zu Galatasaray dürfte in Kürze vermeldet werden. Der Transfermarkt-Kenner Fabrizio Romano erfuhr von der vollständigen Einigung mit der AS Rom. Demzufolge überweist der Klub aus Istanbul rund 20 Millionen Euro inklusive Boni in die Ewige Stadt. Beide Klubs treffen sich somit in der Mitte der zuletzt gebotenen 18 und geforderten 22 Millionen Euro.

Da sich Zaniolo vorab schon mit den Türken auf eine Zusammenarbeit verständigt hatte, steht dem Transfer nun nichts mehr im Weg. Der italienische Offensivspieler, bei Roma-Trainer José Mourinho in Ungnade gefallen, reist nun an den Bosporus und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2027 mitsamt Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro.

Zaniolo schon zum Medizincheck