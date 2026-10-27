Augsburg dran an ehemaligem Bayern-Profi

Der FC Augsburg beschäftigt sich mit Robert Deziel Jr. von Legia Warschau. Wie der polnische Journalist Sebastian Staszewski berichtet, war Halil Altintop am Sonntag extra in die polnische Hauptstadt gereist, um sich beim Ligaspiel gegen Lech Posen (1:2) ein Bild von dem Innenverteidiger zu machen.

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Der 21-jährige US-Amerikaner stand von 2020 bis zum Sommer beim FC Bayern München unter Vertrag und lief 28 Mal für die Zweitvertretung des deutschen Rekordmeisters auf. Nach dem ablösefreien Wechsel in die Ekstraklasa hat sich Deziel sofort einen Stammplatz bei Legia erkämpft, stand in zwölf der bisherigen 13 Pflichtspiele in der Startelf.