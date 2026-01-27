Ablöse & Gehalt: Neue Details zum Dzeko-Deal

Am vergangenen Donnerstag verkündete der FC Schalke 04 den Transfer-Coup: Edin Dzeko trägt ab sofort das königsblaue Trikot. Nur drei Tage später setzte der neue Starstürmer das erste Ausrufezeichen und erzielte gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:2) kurz nach der Einwechslung seinen Premierentreffer. Zum Dzeko-Deal sickern nun neue Details durch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ streicht der 39-Jährige in seinem bis Saisonende datierten Vertrag etwas weniger als 300.000 Euro Grundgehalt ein. Diesen Fixbetrag habe der Bosnier bei den Verhandlungen umgehend akzeptiert. Den Status als Top-Verdiener hat somit weiter Kapitän Kenan Karaman (31) mit rund 800.000 Euro jährlich inne.

In Dzekos Arbeitspapier sind darüber hinaus einige Bonuszahlungen verankert. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ kassiert der Routinier bei einem Aufstieg eine Prämie von 400.000 Euro. Dazu erhält der Rechtsfuß für jeden gewonnenen Punkt 3.000 Euro, ergo für einen Sieg mit eigenem Einsatz 9.000 Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dzeko kommt zum Nulltarif

Übrigens: Eine automatische Verlängerungsoption – beispielsweise bei einer Rückkehr ins Oberhaus – wurde nicht vereinbart. Nach Saisonende wollen beide Seiten eine mögliche Fortsetzung der Zusammenarbeit evaluieren. Zudem interessant: Der Sportzeitschrift zufolge muss S04 an den AC Florenz auch keine nachträglichen Zahlungen entrichten, der ablösefreie Deal beinhalte „keinerlei“ Boni.