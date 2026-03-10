Punktabzug für die Hertha?

Hertha BSC drohen harte Sanktionen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist das Eigenkapital des Klubs der Hauptgrund. Dieses läge demnach nach wie vor im negativen Bereich und habe sich – entgegen der Forderungen der DFL – seit dem vergangenen Stichtag Ende des vergangenen Jahres weiter verschlechtert. Sollte sich dies nicht bis zur Einreichung der Lizenzunterlagen am 15. März ändern, sei sogar ein Punktabzug nicht ausgeschlossen.

Bereits Ende 2024 verzeichnete die Hertha ein negatives Eigenkapital von 32,5 Millionen Euro, weshalb die DFL anschließend eine Verbesserung forderte. Allerdings verbuchten die Blau-Weißen bis Ende 2025 ein weiteres Minus um 5,5 Millionen. Weil die Hertha demnach schon vor dieser Spielzeit mit Finanzproblemen zu kämpfen hatte und die Lizenz nur unter bestimmten Bedingungen erhalten hatte, drohen dem Traditionsklub als Wiederholungstäter nun harte Sanktionen. Im Raum steht neben einer deftigen Geldstrafe auch der Punktabzug.