Bundesliga
Bundesliga-Anfragen: Querfeld zum Schnäppchenpreis?
@Maxppp
Union Berlin droht im Sommer womöglich ein Abgang von Leopold Querfeld. ‚Sky‘ berichtet, dass es für den 22-Jährigen Anfragen aus der Bundesliga sowie der Premier League gibt. Zudem seien Teams aus Frankreich und Italien auf den Innenverteidiger aufmerksam geworden.
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Querfelds Vertrag in Köpenick läuft dem Bezahlsender zufolge im kommenden Jahr aus. Im Kontrakt integriert sei eine moderate Ausstiegsklausel, durch die Union die Hände gebunden sind. Ob ein interessierter Klub den Passus aktiviert, werden die kommenden Monate zeigen.
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