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Bundesliga

M‘gladbach: Stöger vor dem Absprung?

von Yannick Uhry - Quelle: Sky
Kevin Stöger gestaltet das Spiel @Maxppp

Kevin Stöger könnte Borussia Mönchengladbach im Winter verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, möchte der 33-jährige Mittelfeldspieler regelmäßig spielen und zieht deshalb einen Wechsel im Januar in Betracht.

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Stöger kommt in der Bundesliga in dieser Saison erst auf drei Einsätze, davon zwei von Beginn an. Unter dem neuen Cheftrainer Alexander Blessin kam der Österreicher in der Bundesliga bisher noch gar nicht zum Einsatz. Sein Vertrag bei den Fohlen läuft noch bis zum Saisonende, eine Verlängerung ist derzeit so gut wie ausgeschlossen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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