„Griezmann hat keine Freude“

Eric Olhats blickt mit Sorge auf die Entwicklung von Antoine Griezmann beim FC Barcelona. „Man sieht, dass er Probleme und dass er keine Freude hat“, so der Freund, Berater und Entdecker des französischen Weltmeisters laut der ‚Mundo Deportivo‘. Olhats weiter: „Es tut mir weh, denn ich weiß, was er leisten kann. Er kann viel mehr und er sagt nichts. Er versucht es zu machen ohne zu sprechen“.

Zuletzt machten schon erste Gerüchte die Runde, dass Barça den Neuzugang aus dem vergangenen Sommer wieder verkaufen will. An der Seite von Lionel Messi kommen Griezmanns Qualitäten bislang kaum zum tragen. In 37 Pflichtspielen erzielte der 29-Jährige aber immerhin 14 Tore.