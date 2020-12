Europa League: Lösbare Aufgaben für Bayer & Hoffenheim

Jeweils als Gruppenerster zogen Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim ins Sechzehntelfinale der Europa League ein. Nicht möglich ist in der Runde der letzten 32 ein Duell mit einem Team, das in der Vorrunde in der gleichen Gruppe spielte. Auch Begegnungen zweier Mannschaften aus demselben Land sind ausgeschlossen.

Komplettiert werden die 24 EL-Teams von den acht Gruppendritten aus der Champions League. Ausgetragen werden die Hin- und Rückspiele der Europa League-Zwischenrunde am 18. und 25. Februar. Am 26. Februar wird das Achtelfinale ausgelost, das am 11. und 18. März stattfindet.

Alle Paarungen im Überblick