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Bayer: Prominente Konkurrenz bei Chavarría

von Daniel del Federico - Quelle: Marca
1 min.
Pep Chavarría im Duell mit Lamine Yamal @Maxppp

Bayer Leverkusen muss sich im Werben um Pep Chavarría offenbar auf namhafte Konkurrenz aus der Premier League einstellen. Nach Informationen der ‚Marca‘ hat der FC Chelsea den 28-Jährigen als potenziellen Nachfolger für den zu Real Madrid gewechselten Marc Cucurella (27) ins Visier genommen. Demnach fanden bereits erste Gespräche mit der Spielerseite statt.

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Die Werkself hat Chavarría als möglichen Ersatz für Alejandro Grimaldo (30) auserkoren, den es zu Atlético Madrid zieht. Bayer hat sich schon bei Rayo Vallecano gemeldet, um sich nach den Ablösebedingungen für den Linksverteidiger zu erkundigen. Bei den Spaniern steht der Linksfuß noch bis 2030 unter Vertrag, besitzt allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro.

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