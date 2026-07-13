Mainz reicht Millionen-Angebot ein

Der 1. FSV Mainz 05 hat dem SC Paderborn drei Millionen Euro für die Dienste von Laurin Curda (24) in Aussicht gestellt. Das ist einem ‚Sky‘-Bericht zu entnehmen. Dem Bezahlsender zufolge pocht der Bundesliga-Aufsteiger ein Jahr vor Vertragsende aber auf eine Entschädigung über fünf Millionen Euro.

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Mit Curda selbst sind sich die Rheinhessen weitestgehend einig. Dass der rechte Außenbahnspieler wechseln möchte, dürfte die Verhandlungsposition der Mainzer verbessern. Darüber hinaus müsste Paderborn den Aufstiegshelden jetzt verkaufen, um noch eine adäquate Summe zu kassieren.