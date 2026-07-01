Einen kostspieligen Transfer für diesen Sommer hat der FC Chelsea bereits im März 2025 verkündet: Der portugiesische Flügelflitzer Geovany Quenda (19) kommt für etwas mehr als 50 Millionen Euro von Sporting Lissabon. In den kommenden Wochen sollen dem neuen Trainer und Hoffnungsträger Xabi Alonso die nächsten Kracher-Zugänge an die Seite gestellt werden.

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Insbesondere im Abwehrbereich machen die Chelsea-Bosse dieser Tage Nägel mit Köpfen. Drei neue Defensivkräfte befinden sich im Anflug auf die Stamford Bridge. Bekanntester Name: Ex-Wolfsburger und Frankreichs WM-Fahrer Maxence Lacroix (26), der wohl für rund 55 Millionen Euro von Crystal Palace zu den Blues wechseln wird.

Drei Abwehrspieler im Anflug

Neben der Verpflichtung des Innenverteidigers stehen auch die Transfers von Rechtsverteidiger Marco Palestra (21) und Linksverteidiger Pep Chavarría (28) vor dem Abschluss. Palestra, zweifacher italienischer Nationalspieler und zuletzt an Cagliari Calcio verliehen, kommt für eine Ablöse von rund 60 Millionen inklusive Boni von Atalanta Bergamo und hat seinen Medizincheck bereits absolviert. Chelsea stach Mitkonkurrent Inter Mailand auf den letzten Metern aus.

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Update (15:02 Uhr): Das ging fix: Chelsea hat die Verpflichtung von Palestra nun offiziell bekanntgegeben. Der Youngster unterschreibt einen Vertrag bis 2033.

Mit Chavarría sind die Londoner einig, mit Rayo Vallecano wird derzeit noch darum gefeilscht, die Ablöse auf unter 25 Millionen Euro zu verhandeln. Im Poker hat Bayer Leverkusen das Nachsehen, der Bundesligist hatte Chavarría als möglichen Ersatz für Alejandro Grimaldo (30/Atlético Madrid) im Auge.

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Chelsea bastelt an Xhaka-Coup

Noch nicht ganz so weit ist Chelsea im Werben um Granit Xhaka (33), einem der absoluten Wunschspieler von Alonso. Der spanische Übungsleiter hofft, in England ähnliche Erfolge mit dem Schweizer Mittelfeldstrategen zu feiern wie einst in Leverkusen.

Die Verhandlungen mit Xhakas Klub, dem AFC Sunderland, gestalten sich aber schwierig. Das erste Angebot von rund 9,3 Millionen Euro wurde abgelehnt, zeitnah will Chelsea mit einer neuen Offerte vorstellig werden.