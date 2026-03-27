Dzeko rasiert Wales | Buffons Ratschlag an Neuer

Dzeko, Vuskovic und Co. treffen

Auch während der Länderspielpause lassen die Nationalspieler der Bundesliga nicht schleifen. Zahlreiche Akteure der hiesigen Klubs waren für ihre Nationen im Einsatz und lieferten ab. Edin Dzeko sorgte für den späten Ausgleich gegen Wales in der 86. Minute, anschließend zog Bosnien im Elfmeterschießen in die nächste Runde ein. „Edin Dzeko und Craig Bellamy geraten in einen heftigen Streit“, titelt der ‚Mirror‘. Die beiden bekamen sich im Rahmen einer Spielverzögerung der Waliser in die Haare.

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Gleich doppelt klingelte es bei den Kroaten. Luka Vuskovic vom HSV und Igor Matanovic vom SC Freiburg lieferten die beiden Treffer im 2:1-Testspielsieg gegen Kolumbien. Der Kosovo gewann auswärts gegen die Slowakei (4:3), Tor Nummer zwei erzielte Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim. Auch Patrik Schick* (Bayer Leverkusen) trug mit einem Tor zum Erfolg der Tschechen bei. In der 27. Minute traf er vom Elfmeterpunkt gegen Irland, im Elfmeterschießen verwandelte der Werkself-Stürmer. „Schick blieb als vierter tschechischer Schütze erneut eiskalt“*, heißt es auf der Bayer-Website.

Buffon gratuliert Neuer

Heute feiert Manuel Neuer seinen 40. Geburtstag. Während die Torhüterikone noch keine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft getroffen hat, steht er heute im Mittelpunkt zahlreicher Gratulationen. In der ‚Bild‘ richtet Ersatzmann Sven Ulreich aus: „Wir haben jetzt schon einige Jahre hinter uns als Mitspieler und sind in dieser Zeit gute Freunde geworden. Was ich sehr an Dir schätze, ist Deine Loyalität und Deine Zuverlässigkeit. Es ist Wahnsinn, was Du in deiner Karriere erreicht hast.“

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Der FC Bayern bat Gianluigi Buffon zum Interview. Dort formuliert der Teamkoordinator der italienischen Nationalmannschaft: „Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute und gratuliere ihm zu seiner Karriere auf allerhöchstem Niveau. Und ich möchte ihm sagen, dass er sich mit der Entscheidung nicht beeilen, sondern in Ruhe in sich hineinhören soll. Er muss nicht, wie wir Torhüter sonst, in Sekundenbruchteilen eine Entscheidung treffen, sondern die richtige.“