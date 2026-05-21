Überraschendes Karriereende bei Guerreiro?

Raphaël Guerreiro verlässt den FC Bayern im Sommer nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei. Wie es für den 32-Jährigen im Anschluss weitergeht, ist noch nicht final geklärt. Sogar eine überraschende Wendung steht im Raum.

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Wie ‚Absolut Bayern‘ berichtet, hält sich Guerreiro die Möglichkeit eines Karriereendes offen. Die Überlegung hängt dem Bericht zufolge mit den immer wieder auftretenden muskulären Verletzungen des Portugiesen zusammen.

Zudem sind Gerüchte um einen neuen Arbeitgeber bislang Mangelware. Anfang April wurde Guerreiro mit Benfica Lissabon, Juventus Turin und Besiktas in Verbindung gebracht, bisher konkretisierte sich jedoch keine dieser Spuren. Eine Tendenz beim feinen Linksfuß ist derzeit nicht erkennbar.