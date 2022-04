Arsenal nimmt Neves ins Visier

Rubén Neves von den Wolverhampton Wanderers ist eines der Sommer-Transferziele für den FC Arsenal. Gemäß ‚Sky Sports‘ ist das Team von Trainer Mikel Arteta sehr interessiert am 25-jährigen Mittelfeldspieler. Neves ist vertraglich noch bis Sommer 2024 an die Wolverhampton Wolves gebunden und würde die Gunners wohl zwischen 60 und 70 Millionen Euro Ablöse kosten.

Arsenal sucht nach einem dauerhaften Partner für Thomas Partey (28) in der Zentrale. Die Zukunft von Granit Xhaka (29), der mit einem Wechsel zur AS Rom in Verbindung gebracht wird, ist ungewiss. Neves wäre eine Option, die sich in der Premier League bereits ihre Sporen verdient hat. Er absolvierte bisher 137 Premier League-Partien und ist absoluter Leistungsträger bei den Wolves. Arsenal hat aber reichlich Konkurrenz im Werben um den 26-fachen portugiesischen Nationalspieler: Neben dem FC Barcelona hat auch Manchester United Interesse.