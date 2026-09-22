Kalajdzic erläutert Bundesliga-Absage

Sasa Kalajdzic hat erläutert, warum er sich für den Linzer ASK entschied und konkrete Angebote aus der deutschen Bundesliga und der Serie A ablehnte. Auf die Frage, wie weit fortgeschritten die Gespräche mit den anderen interessierten Klubs waren, antwortet der 29-Jährige dem ‚kicker‘: „Es gab Austausch und Möglichkeiten, die wir gemeinsam mit meinem Beraterteam und meiner Familie in Erwägung gezogen haben. Gleichzeitig waren wir auch mit dem LASK immer im Austausch und haben die Möglichkeit eines Verbleibs hier besprochen. Der Kontakt ist also nie gänzlich abgerissen. Im Fußball kann sich dann wirklich von einem Tag auf den anderen eine Möglichkeit auftun, die man dann auch wahrnimmt.“

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Ende August wechselte Kalajdzic fest von den Wolverhampton Wanderers zurück in seine österreichische Heimat, nachdem er zuvor bereits die vergangene Rückrunde leihweise in Linz verbracht und dort das Double gefeiert hatte. Der Zwei-Meter-Stürmer sagt über seinen unerwarteten Verbleib: „Das Gesamtpaket beim LASK war schlussendlich ausschlaggebend. Meine Familie und ich haben uns in Linz immer sehr wohlgefühlt. Vor allem Themen wie Konstanz und Stabilität, die ich in der Vergangenheit schon angesprochen habe und auf die ich sehr viel Wert lege, waren entscheidende Faktoren – vor allem in Anbetracht meiner Historie und der vergangenen Jahre.“