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Bundesliga

FC Bayern: Palhinha spricht über Wechsel-Pläne

von Tobias Feldhoff - Quelle: CNN Portugal
Joao Palhinha jubelt oberkörperfrei @Maxppp

João Palhinha hat Stellung zu seinen Wechselabsichten bezogen. Auf Nachfrage von ‚CNN Portugal‘ erwidert der Mittelfeldspieler, der im Anschluss an seine Leihe zu Tottenham Hotspur zunächst zum FC Bayern zurückkehren wird: „Es gab zwar ein ziemliches Hin und Her deswegen, aber im Moment bin ich Bayern-Spieler.“

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Die heißeste Spur führt aktuell zum portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon. Über entsprechende Gerüchte sagt Palhinha: „Das werden wir sehen. […] Irgendwann werde ich nach Portugal zurückkehren, aber ich weiß nicht, ob das schon jetzt der Fall sein wird.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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