Mbappé beleidigt Schiedsrichter | Endspiel für Alonso?

Bei Real Madrid liegen die Nerven blank. Das Verhältnis zwischen Trainer Xabi Alonso und einem Teil der Mannschaft ist mehr als nur unterkühlt. Mittlerweile spiegeln das auch die Leistungen auf dem Platz wider, am Wochenende schaffte man gegen den FC Elche nur ein 2:2. Kylian Mbappé musste seinem Ärger Luft machen, Empfänger der Tirade war der Schiedsrichter.

Nach Ende des Spiels stapfte der Stürmer wutentbrannt auf den Unparteiischen zu und beschwerte sich über die seiner Meinung nach zu kurze Nachspielzeit. Wie ein Video von ‚DAZN‘ zeigt, beleidigte er den Referee dabei dreimal als „Bastard“. Der 26-Jährige kann von Glück sagen, dass er dafür nicht nachträglich vom Platz gestellt wurde.

Sein Trainer hat derweil ganz andere Sorgen. Insbesondere einige Stars wie Fede Valverde (27) und Vinicius Junior (25) haben keine Lust mehr auf Alonso. Von dem attraktiven Offensivspiel, mit dem der Baske Bayer Leverkusen an die Spitze führte, ist bei den Königlichen nur wenig zu sehen. Seine Zeit bei den Blancos könnte schneller vorbei sein als ihm lieb ist.

Roberto Gomez von ‚Radio Marca‘ behauptet nun, dass das heutige Champions League-Aufeinandertreffen gegen Olympiakos Piräus (21 Uhr) das letzte Spiel für Alonso sein könnte. In Bezug auf die Zukunft des Trainers spricht Gomez sogar von einer „Entscheidung, die gefallen ist“. Um Werbung für sich zu machen, würde ein deutlicher Sieg der Galaktischen gegen Piräus sicherlich nicht schaden.