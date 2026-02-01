Icardi vor Überraschungswechsel?

Angreifer Mauro Icardi könnte es noch in diesem Transferfenster zurück nach Italien ziehen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, arbeitet der Berater des 32-Jährigen aktuell intensiv daran, einen Wechsel zu Juventus Turin durchzudrücken. Icardi will zur Alten Dame und Galatasaray davon überzeugen, ihn ziehen zu lassen.

In Istanbul spielt der Kapitän der Cimbom immer seltener von Beginn an. Dennoch steht er bei neun Toren nach 18 Spielen. Seit Sommer 2022 kickt der Argentinier in der Türkei, seine erfolgreichsten Jahre erlebte er aber in Italien bei Inter Mailand.