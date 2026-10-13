Ruhe, Gelassenheit und Kontinuität sind die neuen Maximen bei Borussia Dortmund. Nachdem mit Lars Ricken, Carsten Cramer und Thomas Treß bereits die gesamte Führungsetage mit neuen Verträgen ausgestattet wurde, folgt nun der Cheftrainer.

Unter der Anzeige geht's weiter

📝 Der Trainer verlängert! Borussia Dortmund und Cheftrainer Niko Kovac setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Der 54-Jährige hat am heutigen Dienstag einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet. 🤝 Zur ganzen Meldung: 📒 https://t.co/7E5SRvvWuV https://t.co/7MtzRA4c0x — Borussia Dortmund (@BVB) October 13, 2026

Niko Kovac bleibt der Borussia über das bisherige Vertragsende bis 2027 erhalten. Der frischunterschriebene Kontrakt hat eine Laufzeit bis 2029. Der Kroate steht seit Februar 2025 in Dortmund an der Seitenlinie und kommt auf einen beachtlichen Punkteschnitt von 2,01.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir haben gemeinsam eine klare Entwicklung angestoßen und wichtige Grundlagen für die Zukunft gelegt“, so Kovac über seine Unterschrift, „darauf wollen wir aufbauen. Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie wir Fußball spielen, wie wir als Mannschaft auftreten und was es braucht, um unsere Ziele zu erreichen.“

Lars Ricken, Geschäftsführer Sport, erklärt: „Mit Niko Kovac befinden wir uns seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als anderthalb Jahren auf einem sehr guten Weg. Er hat die Mannschaft konstant weiterentwickelt und genießt innerhalb unseres Klubs eine hohe Akzeptanz. Die Verlängerung mit Niko ist auch ein klares Zeichen für Konstanz und Stabilität bei Borussia Dortmund. Und Niko weiß auch, was er an Borussia Dortmund hat. Daher waren wir uns schnell einig, den Weg gemeinsam weiterzugehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ricken machte nie einen Hehl daraus, dass er langfristig auf Kovac setzen möchte. Und auch der Übungsleiter machte keinerlei Anstalten, den Klub verlassen zu wollen. Entsprechende geräuschlos verliefen die Verhandlungen.

Für Sportdirektor Ole Book ist die Übereinkunft der einzig logische Schritt: „Zwischen Niko und mir ist seit meinem ersten Tag hier ein vertrauliches Miteinander entstanden. Niko arbeitet extrem akribisch und strahlt durch seine Erfahrung eine Ruhe aus, die unserer Mannschaft guttut. Wir sind nahezu täglich im Austausch und arbeiten daran, die nächsten Schritte mit dem Team zu gehen, um mit dem BVB erfolgreich zu sein.“