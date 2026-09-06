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Serie A

Bittere Nachricht für Ex-Herthaner Milik

von Martin Schmitz - Quelle: Eurosport | Goal.pl
1 min.
Arkadiusz Milik macht sich warm @Maxppp

Arkadiusz Milik (32) wurde von Juventus Turin nicht in den offiziellen Serie A-Kader aufgenommen. Das berichtet ‚Eurosport‘. Der 73-fache polnische Nationalspieler hat seit mittlerweile zwei Jahren immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen und bestritt in den vergangenen beiden Spielzeiten lediglich zwei Pflichtspiele für die Alte Dame.

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Der Vertrag des Angreifers läuft noch bis Saisonende. Bis dahin könnte der Linksfuß aktuell lediglich im italienischen Pokal auflaufen, denn auch für die Europa League wurde Milik nicht gemeldet. Klare Wechseloptionen sind mittlerweile rar gesät. Möglich wäre ein Transfer beispielsweise noch in verschiedene Wüstenligen oder in die polnische Ekstraklasa. Vor einigen Wochen soll Widzew Lodz bei Milik angeklopft haben, dieser hat laut ‚Goal.pl‘ jedoch derzeit kein Interesse an einem Wechsel in die Heimat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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