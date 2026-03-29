Rangnick schießt gegen den BVB

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hat sein Unverständnis über Borussia Dortmunds Umgang mit Carney Chukwuemeka geäußert. Auf der Pressekonferenz nach der Partie gegen Ghana (5:1) zeigte sich der 67-Jährige verwundert über die fehlenden Deutschkenntnisse des BVB-Profis: „Carney kommt natürlich auch bei uns in der Gruppe mit Englisch klar, aber ich war schon ein bisschen überrascht, dass man da in Dortmund bisher noch gar nicht versucht hat, Deutschunterricht zu machen. Aber das muss jeder Verein so machen, wie er es für richtig hält.“

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Chukwuemeka hatte erst Anfang März seinen Verbandswechsel zum ÖFB vollzogen und wurde auch prompt für die Länderspiele gegen Ghana und Südkorea nominiert. Gegen die Black Stars (5:1) erzielte der 22-Jährige nur 18 Minuten nach seiner Einwechslung sein erstes Länderspieltor. Rangnick zeigt sich sportlich hochzufrieden mit dem Mittelfeldakteur und auch für die mangelnden Deutschkenntnisse fand er eine Lösung: „Ich habe ihm bei jeder Besprechung einen Simultan-Dolmetscher an die Seite gestellt und wir haben ein Wörterbuch für ihn mit den wichtigsten Vokabeln, die ich benutze. Und dann wird es keine Verständigungsprobleme geben.“