Fortuna kämpft um VfB-Talent Olivier

Sven Mislintat will nach Satoshi Tanaka (23), dessen Transfer wohl unter Dach und Fach ist, den zweiteren Spieler zu Fortuna Düsseldorf lotsen. Wie ‚Sky‘ berichtet, plant der neue Fortuna-Sportvorstand bei Wunschspieler Christopher Olivier vom VfB Stuttgart ebenfalls einen dauerhaften Transfer. Die Vereine sind in direktem Kontakt, eine Leihe ist keine Option, berichtet der Bezahlsender weiter.

Das Interesse des Zweitligisten am 19-Jährigen ist verbrieft. Olivier stehe einem Abschied aus Stuttgart offen gegenüber. Entsprechend soll der persönliche Vertrag zwischen dem Rechtsverteidiger und der Fortuna laut ‚Sky‘ keine Hürde darstellen.

