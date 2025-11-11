Drittliga-Knipser Naderi im Bundesliga-Visier

Mit seinen Leistungen in der dritten Liga hat sich Ryan Naderi ins Visier höherklassiger Klubs gespielt. Laut einem Bericht der ‚Ostsee-Zeitung‘ zeigen der 1. FC Heidenheim sowie der 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden Interesse am Angreifer, der noch bis 2028 bei Hansa Rostock unter Vertrag steht. Schon seit längerem werde der 22-Jährige von Erst- und Zweitligisten beobachtet.

Der 1,94 Meter große Rechtsfuß, der im Sommer 2024 von Borussia Mönchengladbachs Zweitvertretung an die Ostsee gewechselt war, erzielte in der laufenden Saison in zehn Einsätzen bereits sechs Treffer. Mit dem Interesse anderer Klubs befasst sich Naderi laut eigener Aussage „tatsächlich gar nicht“, wie er nach dem 5:0-Sieg beim SSV Ulm am Samstag betonte: „Ich bin voll auf mich fokussiert, weil ich andere Dinge gar nicht beeinflussen kann.“ Auch Hansa-Sportchef Amir Shapourzadeh stellte klar: „Uns interessiert nicht, welcher Scout welche Spiele guckt und wen beobachtet. Das ist nicht unser Thema.“