Titelschmerzen für Kane | Lorbeeren für Bellingham

Harry Kanes Pech mit Tottenham Hotspur färbt bereits auf den FC Bayern ab. „Ein Tag, eine Trophäe? Es lief wirklich nicht nach Plan“, beschreibt ‚The Athletic‘ die ersten 24 Stunden des Superstars. Am gestrigen Abend beim Supercup gegen RB Leipzig gingen die Münchner mit 0:3 im eigenen Stadion baden. „Kane debütiert bei Niederlage in München“, berichtet die ‚Daily Mail‘ auf nüchterne Weise. Der ‚Independent‘ fällt noch einen Tag nach der Bekanntgabe ein hartes Urteil über Kanes Transfer zum deutschen Rekordmeister: „Kane wechselt endlich den Verein, aber es ist nicht der, den er wollte.“

Dass der Kapitän der Three Lions nicht mehr im Mutterland des Fußballs spielt, wurmt die englische Fachpresse sichtlich. Der ‚Mirror‘ geht dagegen auf den Hype um den 30-Jährigen ein. Die „Kane-Mania“ sorge immerhin dafür, dass das Bayern-Trikot mit der Nummer neun auf dem Rücken der Kassenschlager ist. Wenn’s schon nicht im gegnerischen Tor klingelt, dann wenigstens in den Kassen der Münchner.

Boss Bellingham

Jude Bellingham feierte ebenfalls sein (Pflichtspiel-)Debüt am gestrigen Samstag. Der 20-Jährige schoss Real Madrid in seinem ersten Einsatz zum 2:0-Sieg über Athletic Bilbao. Dabei lief der Neuzugang vom BVB in Carlo Ancelottis 4-3-1-2-System als Zehner auf und machte eine sehr gute Figur, wie auch die ‚as‘ mit einem „Chef von Madrid“ anmerkt: „Er hinterlässt den Eindruck eines großen Anführers des neuen Madrid. Bilbao weiß jetzt, wer Bellingham ist.“ Auch die ‚Marca‘ kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: „Ein Spieler wie eine Kathedrale.“ Die Bundesliga ist nicht die einzige Liga, die eine neue Hauptattraktion bekommen hat.