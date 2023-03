Streich kommentiert Petersen-Entscheidung

Christian Streich bedauert das Karriereende von Nils Petersen (34). Mit Blick auf die Entscheidung des Stürmers sagte der Trainer des SC Freiburg im Rahmen einer Medienrunde: „Für uns wird‘s ein großer Verlust sowohl menschlich als auch sportlich.“ Er selbst sei einen Tag vor der Bekanntgabe von Petersen über dessen Entschluss informiert worden.

Streich schwärmte weiter: „Er ist technisch so gut, er hat so eine schnelle gute Entscheidungsfindung, und er hat immer sofort die beste Lösung auf dem Tablett.“ Für die Freiburger ist Petersen in der laufenden Saison noch ohne Bundesligator. Darüber hinaus stand er in 25 Ligaspielen bislang kein einziges Mal in der Startelf. Im Sommer hängt er nach 16 Jahren als Profi die Schuhe an den Nagel.

