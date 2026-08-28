Konkrete Bundesliga-Anfrage für Vaz

Angreifer Robinio Vaz steht nach einem halben Jahr bei der AS Rom schon wieder vor dem Abflug. Nach FT-Informationen liegen den Giallorossi mehrere konkrete Anfragen für den 19-Jährigen vor, unter anderem aus der Bundesliga, vom FC Lorient und von der PSV Eindhoven. Mit Hull City stehen die Römer bereits kurz davor, eine Einigung für eine Leihe mit Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro zu finden.

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Vaz hat noch keine endgültige Entscheidung getroffen, will zunächst alle Projekte in Augenschein nehmen. Im Januar hatte die Roma 22 Millionen Euro an Olympique Marseille überwiesen. In der Vergangenheit waren Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund am französischen Mittelstürmer interessiert.