Chancen auf PSG-Spiel: Der Stand bei Mané

Bayern Münchens Sadio Mané kann sich offenbar noch Chancen auf das Hinspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Paris St. Germain machen. Ein Einsatz am 14. Februar ist noch offen, berichtet die ‚Bild‘. Derzeit absolviere der senegalesische Angreifer Kurzeinheiten mit Intervallläufen, Koordinationsübungen und Passtraining.

Die Belastungen werden in den nächsten Tagen weiter hochgefahren, in absehbarer Zeit soll Mané dann wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Seit November fällt der 30-Jährige aufgrund eines Sehnenrisses am rechten Wadenbeinköpfchen aus.

