Die deutsche U21-Nationalmannschaft weiß, mit wem sie es bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr zu tun bekommen wird. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo trifft in Gruppe D auf Norwegen, Belgien und die Niederlande. Das ergab die Auslosung in Belgrad am heutigen Donnerstagabend.

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Das Turnier findet vom 16. Juni bis 3. Juli in Serbien und Albanien statt. Die DFB-Auswahl geht als amtierender Vize-Europameister ins Rennen, bei der vergangenen Endrunde in der Slowakei im Sommer 2025 musste man sich erst im Finale den Engländern geschlagen geben (2:3 n.V.).

Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe A

Serbien

Polen

England

Frankreich

Gruppe B

Albanien

Spanien

Italien

Finnland

Gruppe C

Tschechien

Portugal

Griechenland

Kroatien

Gruppe D

Norwegen

Belgien

Deutschland

Niederlande