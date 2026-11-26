U21-EM: Deutschlands Gegner stehen fest
Die deutsche U21-Nationalmannschaft weiß, mit wem sie es bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr zu tun bekommen wird. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo trifft in Gruppe D auf Norwegen, Belgien und die Niederlande. Das ergab die Auslosung in Belgrad am heutigen Donnerstagabend.
Das Turnier findet vom 16. Juni bis 3. Juli in Serbien und Albanien statt. Die DFB-Auswahl geht als amtierender Vize-Europameister ins Rennen, bei der vergangenen Endrunde in der Slowakei im Sommer 2025 musste man sich erst im Finale den Engländern geschlagen geben (2:3 n.V.).
Die Gruppen in der Übersicht
Gruppe A
Serbien
Polen
England
Frankreich
Gruppe B
Albanien
Spanien
Italien
Finnland
Gruppe C
Tschechien
Portugal
Griechenland
Kroatien
Gruppe D
Norwegen
Belgien
Deutschland
Niederlande
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