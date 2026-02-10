Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

37 km/h: Kinteh in die Bundesliga?

von Luca Hansen - Quelle: Sky
3 min.
RB Leipzig-Sportidrektor Marcel Schäfer schaut bedröppelt drein. @Maxppp

Abubacarr Kinteh könnte bald in der Bundesliga auflaufen. Laut ‚Sky‘ wurde der Innenverteidiger RB Leipzig angeboten, einen ersten Austausch habe es bereits gegeben. Ein realistischer Preis beläuft sich dem Bezahlsender zufolge auf fünf Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell läuft der 19-Jährige für Tromso IL in Norwegen auf. Insbesondere durch seine Geschwindigkeit weiß der gambische Nationalspieler zu bestechen, sein Spitzenwert liegt bei 37 km/h. Neben RB sollen sich auch der FC Basel und der BSC Youngs Boys mit Kinteh beschäftigen, der in Tromso noch bis 2029 unter Vertrag steht.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eliteserien
RB Leipzig
Tromsø
Abubacarr Sedi Kinteh

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eliteserien Eliteserien
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Tromsø Logo Tromso IL
Abubacarr Sedi Kinteh Abubacarr Sedi Kinteh
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert