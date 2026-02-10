37 km/h: Kinteh in die Bundesliga?

Abubacarr Kinteh könnte bald in der Bundesliga auflaufen. Laut ‚Sky‘ wurde der Innenverteidiger RB Leipzig angeboten, einen ersten Austausch habe es bereits gegeben. Ein realistischer Preis beläuft sich dem Bezahlsender zufolge auf fünf Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell läuft der 19-Jährige für Tromso IL in Norwegen auf. Insbesondere durch seine Geschwindigkeit weiß der gambische Nationalspieler zu bestechen, sein Spitzenwert liegt bei 37 km/h. Neben RB sollen sich auch der FC Basel und der BSC Youngs Boys mit Kinteh beschäftigen, der in Tromso noch bis 2029 unter Vertrag steht.