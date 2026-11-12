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UEFA Nations League

DFB: Vier Supertalente für Klopp

Jürgen Klopp dreht die deutsche Nationalmannschaft auf links. Vier spannende Juwele hat der Bundestrainer für die Zukunft auf dem Zettel.

von Julian Jasch
1 min.
Jürgen Klopp freut sich an der Seitenlinie @Maxppp

Am morgigen Freitagabend (20:45 Uhr) startet mit der Partie gegen Serbien die zweite Länderspielphase unter Jürgen Klopp. In den ersten Tests hat der Bundestrainer bereits einige Debütanten eingesetzt, weitere werden wohl zeitnah folgen.

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Vier DFB-Juwele findet Klopp anscheinend besonders spannend. Die Rede ist von Hamzath Mohamadou (15/BVB), Niko Ilicevic (16/Eintracht Frankfurt), Francis Onyeka (19/SV Elversberg) und Montrell Culbreath (19/Bayer Leverkusen), die sich laut ‚Sky‘ allesamt auf dem Zettel des 59-Jährigen wiederfinden.

Flügelflitzer Culbreath und Spielmacher Onyeka kamen bereits für diverse deutsche U-Auswahlmannschaft zum Einsatz und haben sich in der Bundesliga etabliert. Die deutlich jüngeren Mohamadou und Ilicevic müssen sich hingegen noch im Profibereich beweisen.

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Mohamadou noch ohne Profieinsatz

Während Mittelfeldakteur Ilicevic kürzlich zumindest sein Debüt im Oberhaus feierte, läuft Linksaußen Mohamadou aktuell noch für Dortmunds U19 auf und spielt gegen deutlich ältere Gegner. Seine dortigen Auftritte haben offenbar gereicht, um die Aufmerksamkeit des Bundestrainers auf sich zu ziehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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