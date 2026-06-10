Mit Vereinen aus der Premier League will und kann RB Leipzig auf dem Transfermarkt für junge Talente nicht konkurrieren. In der ‚Sport Bild‘ beteuert Marcel Schäfer: „In den Jahren, als junge Spieler wie Upamecano, Konaté oder Szoboszlai kamen, hatte Leipzig vielleicht vier, fünf Konkurrenten im Markt.“ Inzwischen wollen die Vereine aus England aber „auch diese Spieler schon in jungen Jahren“ verpflichten, so der Geschäftsführer Sport.

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Der Funktionär der Sachsen führt weiter aus: „So kommt es, dass immer mehr absolute Toptalente für 40 oder 50 Millionen Euro auch zu Teams gehen, die nicht dauerhaft in der Champions League spielen.“ Man wolle jedoch der „eigenen Philosophie treu“ bleiben, in Zukunft aber noch mehr auf Eigengewächse setzen und bei Ausnahmespielern noch früher zugreifen, ohne dabei die „moralische Altersgrenze“ außer Acht zu lassen.