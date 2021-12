Der Anti-Zlatan-Effekt | Jesus am Kreuz

Xavis Sieg

Wie FT bereits am Mittwoch berichtete, hat Ousmane Dembélé einer Vertragsverlängerung beim FC Barcelona zugestimmt. Die katalanische ‚Sport‘ bestätigt die Meldung in ihrer heutigen Ausgabe. Ein überlebensgroßes „OK“ prangt auf der Titelseite: „Er hat ‚ja‘ gesagt“. Für fünf weitere Jahre bindet sich der 24-Jährige Franzose an die Blaugrana. Dass der einstige 135-Millionen-Einkauf nicht ablösefrei im Sommer geht, war ein essenzielles Ziel am Camp Nou. „Xavi hat einen seiner ersten Kämpfe gewonnen“, fasst die ‚Sport‘ den Erfolg zusammen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ibras schlechter Einfluss

Die ‚Tuttosport‘ nutzt die Weihnachtszeit, um die Leistungen von Zlatan Ibrahimovic beim AC Mailand zu erfassen. Dabei stellt die Sporttageszeitung überraschend fest: Die Rossoneri sind mit dem 40-jährigen Schweden auf dem Platz deutlich schlechter. 1,38 Punkte holt Milan im Schnitt, wenn Ibra spielt. Dagegen stehen 2,82 ohne den Zlatanierer. „Weniger Zlatan, mehr Punkte“, lautet das Fazit der ‚Tuttosport‘. Das wird den selbsternannten König von Mailand nicht freuen.

Showdown in Portugal

In christlicher Stimmung ist auch die ‚Record‘. „Die Drachen kreuzigen Jesus“, prangt auf der Titelseite der portugiesischen Sporttageszeitung. Am gestrigen Donnerstag fand zwischen dem FC Porto und Benfica Lissabon das Achtelfinale im Pokal statt. Porto konnte trotz 45-minütiger Unterzahl einen 3:0-Vorsprung aus der ersten Halbzeit verwalten. Benfica-Coach Jorge Jesus sei nun „sehr geschwächt“. Im Mittelpunkt der Partie: Julian Weigl. „Der Deutsche zeigte keine besonders auffällige Leistung – was im Teamkontext auch schwierig gewesen wäre – aber er hob sich von seinen Kollegen ab“, lobt die ‚Record‘ die 90 Prozent Passquote des Ex-BVB-Profis, die an der Niederlage nichts ändern konnten.