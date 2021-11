BVB: Der Spätstarter kommt in Fahrt

30 Millionen Euro überwies Borussia Dortmund im Sommer für Donyell Malen an die PSV Eindhoven. Dreieinhalb Monate und nur ein Tor in 17 Spielen später konstatierte Sportdirektor Michael Zorc, dass es offensichtlich sei, „dass Donny noch nicht das zeigt, was wir uns erhofft haben. Er strahlt zu wenig Torgefahr aus und bietet zu wenig an. Daran müssen wir mit ihm arbeiten.“

Das gelang nun offenbar schneller als gedacht. Denn in den vergangenen drei Partien traf Malen dreimal. Beim 2:1 gegen den VfB Stuttgart fiel der langersehnte erste Bundesliga-Treffer, beim 1:3 gegen Sporting Lissabon traf der 22-Jährige zum Ehrentreffer und auch beim heutigen 3:1 in Wolfsburg war der Rechtsfuß erfolgreich.

55. Minute: Marco Reus spielt Malen am Strafraum frei, mit Ball am Fuß zieht der Niederländer einige Meter nach innen an Lacroix vorbei und schließt trocken gegen die Laufrichtung von Keeper Pervan ab. Ein Top-Tor.

55‘ 🙌 Donyell #Malen zieht aus zentraler Position am Sechzehner ab und versenkt den Ball im Tor der Wölfe. Führung für den #BVB! #WOBBVB 1:2 pic.twitter.com/9mRhRtqjw1 — Borussia Dortmund (@BVB) November 27, 2021

Und auch darüber hinaus zeigte sich Malen bis zu seiner Auswechslung für Comebacker Erling Haaland (73.) gegen physische Wolfsburger spielfreudig und fleißig im Anlaufen als einzige nominelle Spitze. Erst kürzlich hatte Trainer Marco Rose gefordert, dass sein teuerster Neuzugang an seinem „Mindset“ arbeiten müsse. Genau das scheint passiert zu sein.

Auch, wenn Malen nach wie vor größere Baustellen in Ballbehauptung und Entscheidungsfindung hat: Mittlerweile ist der Spätstarter beim BVB in Fahrt gekommen.