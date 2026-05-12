Monster-Ablöse für Alvarez | Real rasiert Valverde

Alles auf Alvarez

Bei Paris St. Germain wird seit einigen Jahren nicht mehr auf fertige Weltstars gesetzt, sondern auf Spieler, die auch tatsächlich ins System passen. Die sind oftmals allerdings nicht minder begabt – geschweige denn recht viel günstiger als Lionel Messi (38) oder Neymar (34). Der nächste in dieser Riege könnte Julián Alvarez sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit Wochen verhandelt PSG schon mit der Spielerseite und will jetzt auch die Rojiblancos überzeugen. Laut ‚El Chiringuito‘ werden mindestens 150 Millionen Euro fällig. Noch vor zwei Jahren hatte Atlético die Hälfte an Manchester City überwiesen. Vor allem in der Champions League hat der Argentinier aber bewiesen, wie wichtig er sein kann. Ob Diego Simeone seinen Top-Stürmer wirklich ziehen lässt? Auch der FC Barcelona würde bekanntlich gerne zuschlagen.

Keine Schlägerei ohne Folgen

Bei Real Madrid hängt der Haussegen schief, nicht erst seit der heftigen Auseinandersetzung zwischen Aurélien Tchouaméni (26) und Federico Valverde. Der Vorfall, bei dem Valverde mit einer Platzwunde ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, zieht vor allem für den Kapitän wohl weitreichende Konsequenzen nach sich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn laut ‚OK Diario‘ wird dem 27-Jährigen sofort die Kapitänsbinde entzogen. Er soll an dem eskalierten Streit mindestens ein bedeutender Brandherd gewesen sein und ein solches Handeln steht nicht im Einklang mit den von einem Kapitän geforderten Werten. Zudem sei sogar ein Verkauf bei einem passenden Angebot nicht mehr ausgeschlossen. Da Valverde in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen soll, könnte seine Ära in Madrid jäh enden.